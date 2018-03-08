تفاصيل 18 اتفاقا سعوديا بريطانيا بنحو 8 مليارات ريال

شهدت زيارة ولي العهد السعودي #الأمير_محمد_بن_سلمان لبريطانيا توقيع 18 اتفاقية اقتصادية تبلغ قيمتها نحو 8 مليارات ريال.

وشملت الاتفاقيات استثمارات في قطاعات التعليم والصحة والعقارات والرياضة والبتروكيماويات.

ومن أبرز هذه الاتفاقيات واحدة بين "سافاناد" السعودية وcourtcavendish limited لاستثمار 500 مليون إسترليني في قطاع الرعاية الصحية للمسنين في بريطانيا خلال السنوات الـ5 المقبلة.

كما وقعت سافاناد اتفاقية مع RIMSTOCK LIMITED بقيمة 200 مليون إسترليني في قطاع صناعة السيارات البريطانية.

ووقعت شركة #أرامكو السعودية 6 اتفاقيات مع جهات مختلفة من بينها 3 في قطاع التعليم والتدريب وبرامج القيادة مع Imperial college of London وThe welding institute وChatham house .

وشملت الاتفاقيات التي وقعتها أرامكو أيضا 3 اتفاقيات في قطاع #الطاقة، الأولى مع Varel international energy services وقيمتها نحو 93 مليون جنيه إسترليني، والثانية مع شركة شل والثالثة تم توقيعها بالاشتراك بين أرامكو وسابك مع amec foster wheeler.

وفي القطاع العقاري تم تأسيس صندوق استثمارات بقيمة 100 مليون إسترليني، للاستثمار في العقارات البريطانية، ووقع على الاتفاقية bmg financial group من الجانب السعودي.

وفي قطاع الرياضة تم الاتفاق على استضافة السعودية لبطولة العالم للغولف، ووقع عليها من الجانب السعودي الهيئة العامة للرياضة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي للغولف.

وفي قطاع الصحة تم توقيع اتفاقية بين وزارة #الصحة_السعودية وشركة bupa للاستثمار في مراكز الرعاية الصحية بالسعودية، وتبلغ قيمة الاتفاقية نحو ملياري ريال.

كما تم الاتفاق على التعاون بين وزارة الصحة السعودية وbabylon partners limited في مجال الذكاء الاصطناعي المتعلق بقطاع الرعاية الصحية.

ومنحت هيئة العامة للاستثمار السعودية عشرة تراخيص للعمل مباشرة في السعودية أبرزها لشركة astrazeenca لصناعة الأدوية.