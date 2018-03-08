توقيع 18 اتفاقية اقتصادية بين جهات سعودية وبريطانية

على هامش زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وقعت جهات ومؤسسات سعودية اتفاقيات بقيمة فاقت 7.78 مليار ريال مع جهات وشركات بريطانية.

وتشمل الاتفاقيات الموقعة مجالات الصحة والاستثمار والابتكار والطاقة.

ومن بين الاتفاقيات واحدة بملياري ريال للاستثمار في مراكز الرعاية الصحية في #السعودية، إضافة إلى اتفاقية بين #الهيئة_العامة_للاستثمار ووزارة التجارة الخارجية البريطانية.

ووقعت شركة أرامكو مذكرة تفاهم للسعي إلى فرص في قطاع الغاز العالمي بالتعاون مع رويال داتش شل، على أن يشمل الاتفاق تطوير مشاريع في قطاع المنبع وأنشطة تسييل الغاز.

وفي سياق متصل منحت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية 10 رخص للاستثمار المباشر في المملكة.

وحصلت شركة الأدوية البريطانية أسترا زينيكا تحصل على رخصة للاستثمار في السعودية.

من جهة أخرى، وقعت أرامكو السعودية مذكرة تفاهم اليوم الخميس للسعي إلى فرص في قطاع الغاز العالمي بالتعاون مع رويال داتش شل.



وسيشمل ذلك تطوير مشاريع في قطاع المنبع وأنشطة تسييل الغاز.



كانت السعودية و #بريطانيا قد أعلنتا عن خطة طموحة بقيمة 65 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 90.29 مليار دولار لتعزيز روابط التجارة والاستثمار في الأعوام القادمة.

واجتمع #ولي_العهد_السعودي الأمير محمد بن سلمان وأعضاء مجلس الوزراء السعودي مع تيريزا ماي وأعضاء مجلس الوزراء البريطاني لإعلان عن تأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجية بـ Downing street وذلك بهدف تعزيز العلاقة بين السعودية وبريطانيا، حيث تم الإشارة إلى الفرص الضخمة أمام بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي نتيجة رؤية 2030.

وقالت متحدثة باسم مكتب تيريزا ماي في بيان بعد اجتماع بين رئيسة الوزراء البريطانية وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "تم الاتفاق خلال الاجتماع على هدف طموح لتجارة متبادلة وفرص استثمار بحوالي 65 مليار جنيه على مدار الأعوام المقبلة، بما في ذلك استثمار مباشر في المملكة المتحدة ومشتريات عامة سعودية جديدة من شركات في المملكة المتحدة".