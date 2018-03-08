صندوق الاستثمارات العامة يضخ 400 مليون دولار بماجك ليب

أعلن صندوق_الاستثمارات_العامة عن استثمار 400 مليون دولار في شركة ماجك ليب.

جاء ذلك في تغريدة نشرت على الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" على تويتر.

وكان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، ياسر بن عثمان الرميان، قد أكد في وقت سابق أن صندوق الاستثمارات السعودي ضخ 70 مليار ريال بـ2017.

يذكر أن ماجك ليب تُعد شركة متخصصة في تطوير التكنولوجيا الرائدة عالمياً في تقنيات الواقع الافتراضي، ومن المتوقع أن تطلق الشركة الجيل الأول من منتجاتها خلال العام 2018.

وكان أعلن #صندوق_الاستثمارات_العامة السعودي عن نيته زيادة الأصول إلى 1.5 تريليون ريال، أي 400 مليار دولار في 2020.

من جهة أخرى، أكد صندوق الاستثمارات العامة أنه يستهدف زيادة العائد على حقوق المساهمين ما بين 4 إلى 5% من 3% حالياً.

كما يسعى برنامج صندوق الاستثمارات العامة لخلق 20 ألف وظيفة بحلول 2020.

وكان الرميان، قد كشف أن الصندوق يستهدف عوائد سنوية في نطاق 3 إلى 9% لكل محافظه في المدى الطويل.

وأضاف أن بعض الأصول قد تحقق عوائد سنوية أكثر من 10%، لافتاً إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يقيس أداءه بالمقارنة مع عدد من الصناديق الأخرى.

وفي سياق متصل، قال مدير صندوق الاستثمارات العامة إن الصندوق يدير أصولا بنحو 230 مليار دولار.