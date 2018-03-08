في يومهن العالمي..أجور النساء أدنى من الرجال بأوروبا

تقاضت الأوروبيات أجوراً تقل بنسبة 16% عن زملائهن الرجال في بلدان #الاتحاد_الأوروبي في العام 2016، وفق بيان نشره المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات) أمس الأربعاء، عشية #اليوم_العالمي_للمرأة.

وكتب "يوروستات" أنه "مقابل كل يورو كسبه رجل، كسبت امرأة 84 سنتاً" في تلك السنة، وأن الفروقات بلغت أكثر من 20% في عديد من البلدان مثل استونيا (25,3%)، وتشيكيا (21,8%) وألمانيا (21,5%) وبريطانيا (21%) والنمسا (20,1%).

في المقابل، تقاربت #أجور_النساء والرجال مع فروقات أقل مثلما هي الحال في رومانيا (فارق 5,2%) وإيطاليا (5,3%) ولوكسمبورغ (5,5%). وفي بلجيكا وبولندا وسلوفينيا وكرواتيا كان كذلك الفارق في الأجور أقل من 10%. أما في فرنسا فكان الفارق 15,2%.

وفي الإجمال، انخفض الفارق في الأجور بالاتحاد الأوروبي بمعدل 0,6 نقطة مئوية بين 2011 و2016. وتقلص الفارق بشكل خاص في رومانيا والمجر وإسبانيا والنمسا. لكن الفروقات تزايدت في بعض البلدان مثل البرتغال وسلوفينيا.

ويوم الثلاثاء، نشر 15 من أعضاء المفوضية الأوروبية الثمانية والعشرين بياناً مشتركاً ذكر بأن المساواة بين الرجال والنساء هي من "القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي"، وأكدوا أن المفوضية تريد أن تكون قدوة في المجال.

في فبراير 2018، كانت نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب إدارية مسؤولة في المفوضية الأوروبية 36% أي بزيادة 11% عن 2014، وفق ما أكده المفوضون الموقعون على البيان، في حين تعهد الرئيس جان كلود يونكر بأن تصل إلى 40% في نهاية الولاية الحالية في 31 أكتوبر 2019.