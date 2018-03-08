هل يشعل ترمب اليوم شرارة حرب تجارية من البيت الأبيض؟

نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع أن من المقرر إطلاق مراسم توقيع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب على وثيقة بفرض رسوم على #واردات_الصلب والألومنيوم في #البيت_الأبيض الساعة الثالثة والنصف عصرا (20:30 بتوقيت غرينتش) اليوم الخميس.

وكان الرئيس الأميركي قد أعاد التأكيد يوم الثلاثاء على عزمه فرض رسوم كبيرة على واردات الصلب والألومنيوم، محذراً #الاتحاد_الأوروبي من أنه سيواجه "ضريبة كبيرة" لعدم حسن معاملة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتجارة.

وأعلن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى #حرب_تجارية"، وأن قرار فرض رسوم على واردات الصلب والألمينيوم "قد تمت دراسته بعناية".

وجاء كلام روس غداة استقالة غاري كون، أبرز مستشار اقتصادي لدى الرئيس دونالد ترمب، الذي كان يعارض فرض هذه الرسوم.

وتابع روس: "نريد علاقات جيدة مع حلفائنا"، مضيفا أن قيام الولايات المتحدة بزيادة إنتاجها من الصلب، سيجنب ارتفاع أسعار هذا المعدن.

وكان ترمب قد أعلن أن كندا والمكسيك قد تعفيان من الرسوم الجمركية على الصلب والألمينيوم، في حال أعربتا عن استعدادهما لإعادة التفاوض بشأن معاهدة التبادل الحر في شمال أميركا التي تجمع هذه الدول.

وقال ترمب صباح الأربعاء في تغريدة إن #العجز_التجاري السنوي الأميركي وصل إلى 800 مليار دولار العام الماضي، وحمل المسؤولين الأميركيين السابقين مسؤولية هذا الأمر.

وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قد رد الأربعاء بشكل مباشر على اعتبار الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الحروب التجارية "جيدة ومن السهل الانتصار فيها"، بالقول من لوكسمبورغ إن الحروب التجارية "سيئة ومن السهل خسارتها".

فيما قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريس اليوم الخميس، إنه يتعين على #الاتحاد_الأوروبي أن يرد إذا فرض الرئيس الأميركي دونالد #ترمب رسوماً جمركية مقترحة على #واردات_الصلب و#الألومنيوم، وإنه سيكون على الاتحاد أن يتقدم بشكوى أمام #منظمة_التجارة العالمية.

وقالت تسيبريس متحدثة للتلفزيون الألماني: "أعتقد أن علينا، كاتحاد أوروبي، أن نرد لأن ملف المنافسة هو مع الاتحاد الأوروبي".

وأضافت: "يبدو أن علينا أن نتقدم بشكوى لمنظمة التجارة العالمية على كل حال".

من جانبه، قال بيير موسكوفيتشي مفوض الشؤون المالية الأوروبي إن أوروبا تريد تجنب حرب تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة، إذا فرضت #واشنطن رسوما على واردات الصلب والألومنيوم، لكنها "تجهز ردا وإجراءات مضادة ستكون فورية".

وأبلغ موسكوفيتشي تلفزيون "بي.اف.ام" اليوم الخميس قائلاً: "إذا قرر دونالد ترمب الإجراءات هذا المساء، فلدينا ترسانة كاملة تحت تصرفنا للرد بها."

وأوضح أن الإجراءات المضادة ستشمل رسوماً أوروبية على صادرات الولايات المتحدة من البرتقال والتبغ والبوربون، وهي سلع قال إنها تنتج بدرجة كبيرة في الدوائر الانتخابية المؤيدة للحزب الجمهوري المنتمي ترمب إليه. وسيحق لأوروبا أيضاً تقديم شكوى أمام منظمة التجارة العالمية.