الإنتاج الصناعي الألماني يهبط على غير المتوقع في يناير

أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن الإنتاج الصناعي الألماني هبط على غير المتوقع في يناير ليضيف المزيد من الإشارات على أن المصانع في أكبر اقتصاد في أوروبا تعمل بأبطأ وتيرة في بداية العام.



وأظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد أن الإنتاج هبط 0.1% مخالفا بذلك التوقعات التي جاءت في استطلاع للرأي أجرته رويترز بتسجيل ارتفاع نسبته 0.5%



وأظهرت بيانات منفصلة نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادية أن الصادرات هبطت على غير المتوقع 0.5% في يناير مقارنة مع توقعات رويترز بزيادة نسبتها 0.3%.



كما تراجعت الواردات 0.5% في حين كان استطلاع للرأي أجرته رويترز يتوقع عدم تسجيل تغير في القراءة.



وأظهرت البيانات أن الميزان التجاري المعدل في ضوء العوامل الموسمية لم يسجل تغيرا يذكر عند 21.3 مليار يورو، ما يعادل (26.22 مليار دولار).