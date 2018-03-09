10 دول تستورد منها أميركا الصلب والألمنيوم.. تعرف عليها

بلغت إجمالي واردات الولايات المتحدة من الصلب 33,46 مليار دولار في عام 2017 مقابل 24,28 مليار دولار عام 2016، بزيادة نسبتها 37,8%.

وبلغت وارداتها من #الألومنيوم 17,31 مليار دولار مقابل 13,14 مليار بزيادة حجمها 31,7 %، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وفقًا لبيانات وزارة #التجارة_الأميركية للعام 2017 فإن البلدان العشرة الأولى المصدرة للصلب هي كندا 15,6% بصادرات بقيمة 5,2 مليار دولار والبرازيل 9,1% (3 مليار) ومن ثم كوريا الجنوبية 8,3% (2,8 مليار) وروسيا 8% (2,7 مليار) والمكسيك 7,1% (2,4 مليار) واليابان 4,8% (1,6 مليار) وألمانيا 4,6% (1,5 مليار) وتركيا 3,7% (1,2 مليار) وتايوان 3,7% (1,2 مليار) وجنوب افريقيا 2,9% (982 مليار).

أما الصين، فإنها تحتل المرتبة 11 مع 2,7% بقيمة (900 مليون دولار).



وتأتي في قائمة الجهات المصدرة للألمنيوم، كندا 40% بقيمة (7 مليار دولار) والصين 9,7% (1,7 مليار) وروسيا 9,1% (1,6 مليار) والامارات 8% (1,4 مليار) والبحرين 3,5% (602 مليون) والأرجنتين 3,2% (392 مليون) وألمانيا 2,3% (392 مليون) والهند 2,1% (371 مليون) واستراليا 2,1% (362 مليون) وجنوب افريقيا 2% (340 مليون).

يشار إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، وقع الخميس قرار فرض رسوم جمركية من 25% و10% على واردات الصلب والألمنيوم على التوالي، متجاهلاً التحذيرات من حرب تجارية عالمية واحتجاجات حلفائه في أوروبا والداخل.

وقال البيت الأبيض إن القرار سيصبح نافذا بعد 15 يوماً.

وأوضح مسؤول أميركي أن القرار يستثني كندا والمكسيك في الوقت الحالي، وأن الشركاء الأمنيين والتجاريين للولايات المتحدة يمكن أن يتفاوضوا لتجنب الرسوم.