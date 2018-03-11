السعودية والإمارات تتصدران الطروحات الأولية بالمنطقة

توقع بنك JPMorgan Chase أن تقود الطروحات الأولية وصفقات الاندماج والاستحواذ النمو في منطقة الشرق الأوسط هذا العام، وفقا لوكالة بلومبرغ، مرجحا تسارع نشاط أسواق الأسهم خاصة في السعودية والإمارات.

وتوقع JPMorgan ازياد إصدارات السندات من قبل الشركات، بما أن إصدارات السندات الإجمالية شهدت بداية قياسية للعام، إذ وصلت إلى 23 مليار دولار.

وبحسب البنك الأميركي، فإن التباطؤ الاقتصادي شجع عمليات اندماج القطاع الخاص وذلك مع سعيها لأن تصبح أكثر كفاءة، بعد أن وصلت هذه العمليات العام الماضي إلى أدنى مستوى في 12 عاما.

ورجح JPMorgan Chase تسارع نشاط أسواق الأسهم لاسيما في السعودية والإمارات، وسط عمليات خصخصة الشركات الحكومية، فالبنك الأميركي، JPMorgan Chase من بين أول المستشارين الذين تم تعيينهم لطرح شركة أرامكو، وفقا لبلومبرغ التي كشفت مؤخرا أنه تم تعيين البنك أيضا لتقديم المشورة في طرح شركة أكوا باور السعودية.

ومع مساعي البنك الأميركي لمواكبة النمو في السعودية، يعمل JPMorgan الذي يوظف حاليا 70 مصرفيا في السعودية، على تأسيس وحدة تقدم خدمات الحافظ الأمين أو Custodian لتداول الأسهم مع اقتراب ترقية سوق الأسهم بالمملكة إلى الأسواق الناشئة هذا العام، متوقعا بدء عمل هذه الوحدة في الربع الثاني، مرجحا أيضا أن يؤدي ذلك إلى زيادة التدفقات الأجنبية في الأسهم السعودية من قبل عملائه الأجانب.