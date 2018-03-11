بعد إشعال فتيل الحرب:إجراء أميركي"محدد" للإعفاء من رسوم

المصدر: واشنطن – أ ف ب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيعفي الاتحاد الأوروبي من الرسوم التي فرضها على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم إذا ما تخلى الاتحاد في المقابل عن الحواجز التي يضعها أمام المنتجات الأميركية.

وشكل فرض الرئيس الأميركي رسوما تبلغ 25% على استيراد الفولاذ و10% على الألمنيوم صدمة للأوروبيين وغيرهم من كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وكتب ترامب على تويتر "الاتحاد الأوروبي، بلاد رائعة تتعامل بشكل سيئ جدا مع الولايات المتحدة في التجارة، وتتذمر من الحقوق (المتعلقة) بالصلب والألمنيوم".

وأضاف الرئيس الأميركي أنه اذا ما تخلت هذه البلدان "عن عوائقها الرهيبة والرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية سنتخلى عن رسومنا. وإلا فسنفرض ضرائب على السيارات وغيرها من الضرائب".

وفي وقت سابق كانت المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم قد أعلنت أن الولايات المتحدة لم تقدم أمس السبت إيضاحات كافية حول كيفية إعفاء أوروبا واليابان من رسوم مثيرة للجدل فرضتها واشنطن على وارداتها من الصلب والألمنيوم، مشيرة إلى أن المحادثات ستستأنف الأسبوع المقبل.

وأدلت مالمستروم بهذا التصريح في أعقاب محادثات شاقة مع الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتايزر، في محاولة لنزع فتيل خلاف حاد يخشى كثر من تحوله إلى حرب تجارية شاملة.

وفي هذا السياق، أورد بيان للاتحاد الأوروبي عقب المحادثات أن الاتحاد واليابان "كشريكين عريقين للولايات المتحدة أكدا أمام السفير لايتايز أنهما يتوقعان إعفاء صادراتهما إلى الولايات المتحدة من زيادة الرسوم".

لكن وبعد محادثات ثنائية مع لايتايزر، أعلنت مالمستروم على تويتر "لم يتم تقديم توضيح فوري بشأن إجراء أميركي محدد للإعفاء، لذا فإن المحادثات ستستأنف الأسبوع المقبل".

وذهبت بروكسل بعيدا في مواجهة الرسوم الأميركية الأخيرة معلنة عن قائمة منتجات أميركية قد تشملها إجراءات مضادة إذا تم فرض رسوم على الصادرات الأوروبية.