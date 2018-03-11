حساب المواطن: إيداع 2.2 مليار ريال للمستفيدين

أعلن برنامج حساب المواطن إيداع 2.2 مليار ريال في الحسابات البنكية لمستحقي برنامج #حساب_المواطن ضمن الدفعة الرابعة للبرنامج.

وحصل 46% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 933 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة. كما حصلت 814 ألف أسرة سعودية على دعم تجاوز 900 ريال لكل أسرة.

وشهدت الدفعة الحالية إيداع مبالغ الدفعات السابقة بأثر رجعي للمستفيدين الذين تقدموا باعتراض على المدفوعات وتم قبول اعتراضهم، وسيصلهم رسالة نصية مستقلة من #البنك لكل دفعة.

كما أعلن برنامج #حساب_المواطن أن الأحد الموافق 11 مارس سيكون آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الخامسة لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك عبر البوابة الإلكترونية على الرابط http://ca.gov.sa.

يذكر أن برنامج حساب المواطن وحتى الدفعة الرابعة، يضم 11.98 مليون مستفيد، منهم 3.49 أسرة وفرد مستقل، و8.49 مليون تابع.

وكان البرنامج خصصت له ضمن ميزانية السعودية 2018 أكثر من 30 مليار ريال بمعدل شهري بحوالي 2.5 مليار ريال حسب المتقدمين للبرنامج والتطورات على حساباتهم، التي تجري دراستها من حيث الدخل والاستهلاك وعدد أفراد الأسرة.