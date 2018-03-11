لبنان.. خفض كبير بخطط نفقات ميزانية 2018

قال وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء سيقر ميزانية عام 2018 التي تتضمن تخفيضات كبيرة في خطط الإنفاق يوم الاثنين.

وقال للصحافيين "الموازنة جرى عليها التعديل وصار فيها تخفيضات كبيرة والعجز نزل عن الأرقام التي كانت مطروحة، وفيها نوع من التوازن والإصلاحات".

وأضاف "سننهي العمل على الموازنة في اللجنة الوزارية، وغدا سيتم إقرارها في مجلس الوزراء".

ويتعرض لبنان لضغوط من أجل إقرار الميزانية وإظهار استعداده لإجراء إصلاحات مالية قبل اجتماع للمانحين في فرنسا في أوائل الشهر المقبل.

وفي العام الماضي، أقرت الحكومة أول ميزانية حكومية لها منذ عام 2005، وذلك بعد سنوات من الجدل بين الأحزاب المتنافسة، وهو ما تسبب في حالة من الجمود السياسي.

وتضرر اقتصاد لبنان بشدة من جراء الحرب الأهلية في سوريا المجاورة، ولديه واحد من أعلى معدلات الدين العام في العالم بنحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان خليل يتحدث قبل اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالموافقة على الميزانية.