الرياض المالية: هذه العوامل ستعزز مكاسب السوق السعودية

توقع تقرير للرياض المالية تسارع نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي.

وذكر التقرير أنه لا توجد أية مؤشرات على تراجع وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي والذي بدأ منذ المنتصف الثاني للعام 2016.

وفيما يخص أسواق النفط، ذكر التقرير أن الارتفاع الكبير بأسعار #النفط في النصف الثاني من العام الماضي يرجع إلى الالتزام الصارم باتفاقية #أوبك لخفض الإنتاج.

أما بالنسبة للتوقعات في ما يخص السوق السعودية، أشار التقرير أن الأثر الإيجابي للميزانية المالية التوسعية وتدفق المزيد من رأس المال الأجنبي قبيل الإدراج المحتمل في مؤشر MSCI كلها عوامل ستدفع السوق المالي لمستويات مرتفعة.

ودفعت مكاسب قوية للسوق السعودية إلى أعلى المستويات في 30 شهرا.