136 مليار ريال حجم الإنفاق على الاتصالات بالسعودية

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية اليوم نشرتها الربعية الأخيرة لعام 2017م، والمعنية برصد أهم المستجدات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث قُدر حجم الانفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بأكثر من 136 مليار ريال بنهاية 2017م، فيما بلغت إيرادات خدمات الاتصالات إلى حوالي 70 مليار ريال، في حين أن مساهمة القطاع المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي كانت بنحو 6% و 10% في الناتج المحلي غير النفطي وذلك لقاء الاستثمارات الكبيرة من القطاع الحكومي والخاص.

وكشفت الهيئة عن انخفاض إجمالي اشتراكات الهاتف المتنقل إلى 40 مليون مشترك، يمثل منها اشتراكات مسبقة الدفع ما نسبته 75%، ونسبة انتشار الهاتف المتنقل حوالي 127%.

وأشارت الهيئة في نشرتها إلى أن ارتفاع عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض المتنقل (الإنترنت المتنقل) إلى حوالي 30 مليون اشتراك وبنمو يقدر بنسبة 25% عن العام السابق، فيما ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت إلى نحو 26 مليون مستخدم وبنسبة انتشار بلغت 82%.