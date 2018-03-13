الأردن يجمد العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

قال مسؤول أردني اليوم الثلاثاء إن بلاده قررت تجميد العمل باتفاقية للتجارة الحرة مع #تركيا كانت قد دخلت حيز التنفيذ في العام 2011، نظرا لأنها "ساهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لصالح الجانب التركي".

وأبلغ ينال برماوي الناطق الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة الأردنية "رويترز" بأن #الأردن سيعاود إخضاع السلع التركية المستوردة للرسوم الجمركية مع بدء سريان القرار بوقف العمل باتفاقية #التجارة_الحرة بين البلدين.

ومع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في العام 2011، أصبحت السلع الصناعية الأردنية المنشأ تدخل للسوق التركية معفاة من الرسوم الجمركية. في المقابل أُعفيت السلع التركية الواردة إلى السوق الأردنية من الرسوم الجمركية تدريجياً وعلى فترة انتقالية تمتد لثماني سنوات.

ووافق مجلس الوزراء الأردني مساء أمس الاثنين على وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، دون تحديد التاريخ للبدء بتنفيذ هذا القرار.