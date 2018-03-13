الإمارات تنفي منح أي امتياز لشركة قطر للبترول

قال مصدر إماراتي مسؤول إنه لم يتم منح أي امتياز لشركة قطر للبترول.

وأضاف أنه تم تمديد عمل الائتلاف الياباني لإدارة حقل بندق بالتواصل معه فقط.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن #شركة_قطر_للبترول اليوم الثلاثاء إنها وقعت اتفاق امتياز مع دولة الإمارات العربية المتحدة لمواصلة تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي المشترك، وهو ما نفته #الإمارات.



وقالت قطر للبترول في بيان على موقعها الإلكتروني إنه جرى توقيع الاتفاق، الذي يأتي وسط مقاطعة تفرضها بعض الدول العربية على الدوحة، مع المجلس الأعلى للبترول في #أبوظبي و #شركة_بترول_أبوظبي الوطنية (أدنوك) والشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة اليابانية.