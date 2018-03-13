الحكومة الأميركية تسجل 215 مليار دولار عجزا بالميزانية

قالت وزارة الخزانة إن الحكومة الأميركية سجلت عجزاً في الميزانية بلغ 215 مليار دولار في فبراير شباط بفعل هبوط في الإيرادات وزيادة في النفقات.

ووفقا لبيان الميزانية الشهري للوزارة فإن العجز في الميزانية في الشهر نفسه من العام الماضي بلغ 192 مليار دولار.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ العجز في الميزانية الأميركية الشهر الماضي 216 مليار دولار.

وبلغ إجمالي العجز في الأشهر الخمسة المنقضية من السنة المالية الحالية، التي بدأت في أكتوبر تشرين الأول الماضي، 391 مليار دولار، مقارنة مع 351 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

وبلغ إجمالي الإيرادات الشهر الماضي 156 مليار دولار بانخفاض قدره 9% عن فبراير شباط 2017، بينما بلغت المصروفات 371 مليار دولار بزيادة قدرها 2% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

ومن المنتظر أن يرتفع العجز في ميزانية الولايات المتحدة بسبب تخفيضات في الضرائب أقرتها إدارة ترمب أواخر العام الماضي وزيادة في الإنفاق الحكومي تمت الموافقة عليها أوائل فبراير شباط ليصل إلى تريليون دولار سنويا.

وفي عهد الرئيس السابق باراك أوباما بلغ العجز تريليون دولار لأربع سنوات متتالية. لكن ذلك نتج عن أزمة مالية تاريخية وركود وإنفاق تحفيزي.

وبلغ العجز في ميزانية السنة المالية الماضية 666 مليار دولار.