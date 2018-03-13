في يوم السعادة.. دولة عربية تخفض الأسعار 50% لمدة شهر

أطلقت وزارة الاقتصاد أمس مبادرة جديدة لخفض الأسعار لمدة شهر خلال الفترة بين 20 مارس الجاري وحتى 20 أبريل المقبل بمناسبة اليوم العالمي للسعادة.

وتغطي المبادرة أكثر من 600 منفذ بيع في دولة الإمارات مع عروض تخفيضات تصل إلى 50% على السلع الغذائية والاستهلاكية التي يحتاجها المستهلكون يومياً.

وتنظم الوزارة المبادرة بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وعدد من سلاسل الهايبر والسوبر ماركت في الدولة، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

أعلن ذلك مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة هاشم النعيمي، أمس في تصريحات للصحافيين، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع مديري سلاسل الهايبر ماركت والسوبر ماركت والاتحاد التعاوني الاستهلاكي على إطلاق المبادرة الجديدة لخفض الأسعار، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسعادة.

وأشار النعيمي إلى أن المبادرة تأتي ضمن توجه الحكومة لتحقيق السعادة للقاطنين على أرضها، مشيراً إلى أن التخفيضات تطال كافة السلع الاستراتيجية الرئيسية سواء كانت غذائية أو استهلاكية.

وأوضح أن هذه المبادرة ترفع فترة التخفيضات بالأسواق إلى 51 يوماً للمرة الأولى، حيث بدأت حملة تخفيضات مراكز البيع اعتباراً من الأول من مارس في إطار الاحتفال باليوم الخليجي الـ 13 لحماية المستهلك.

وتشمل فعالياته خفض أسعار 7500 صنف من السلع، تتضمن 3000 صنف في الجمعيات التعاونية و2000 صنف في متاجر كارفور واللولو، فيما تتوزع السلع الباقية على منافذ أخرى في الدولة، إضافة إلى مهرجان التعاونيات الـ 23 للتسوق والذي ينتهي في الـ 22 من الشهر الجاري.

وأكد أن التعاونيات تطلق عروض تخفيضات على 105 سلع أساسية من علامة "التعاون"، إضافة إلى تثبيت أسعار 300 سلعة حتى نهاية 2018، مع طباعة 50 ألف نسخة من دليل "اعرف حقك يا مستهلك" لرفع الوعي الاستهلاكي وترسيخ ثقافة التسوق الإيجابية.