قطر تواصل التخارج من استثماراتها العالمية

أعلنت شركة #الديار القطرية، الذراع العقارية لجهاز #قطر للاستثمار، عن بيع حصة 4.6%، في شركة Veolia الفرنسية التي تعمل في مجال إمدادات المياه، وإدارة النفايات، والطاقة وخدمات النقل.
وتبلغ قيمة الحصة باعتها الديار القطرية 640 مليون دولار.
ومن أبرز #عمليات_التخارج التي قامت بها قطر مؤخرا بعد المقاطعة الرباعية من السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة:
تقليص الحصة في روزنفت من 9.75% إلى 4.7%
خفض الحصة في بنك كريديه سويس إلى 4.94%
بيع أسهم في تيفاني للمجوهرات بقيمة 417 مليون دولار
بيع 4.6% من فيوليا الفرنسية بـ640 مليون دولار