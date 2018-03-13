قطر تواصل التخارج من استثماراتها العالمية

أعلنت شركة #الديار القطرية، الذراع العقارية لجهاز #قطر للاستثمار، عن بيع حصة 4.6%، في شركة Veolia الفرنسية التي تعمل في مجال إمدادات المياه، وإدارة النفايات، والطاقة وخدمات النقل.

وتبلغ قيمة الحصة باعتها الديار القطرية 640 مليون دولار.

ومن أبرز #عمليات_التخارج التي قامت بها قطر مؤخرا بعد المقاطعة الرباعية من السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة:

تقليص الحصة في روزنفت من 9.75% إلى 4.7%

خفض الحصة في بنك كريديه سويس إلى 4.94%

بيع أسهم في تيفاني للمجوهرات بقيمة 417 مليون دولار

بيع 4.6% من فيوليا الفرنسية بـ640 مليون دولار