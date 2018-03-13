الإمارات تنفي منح أي امتياز لشركة قطر للبترول

قال مصدر إماراتي مسؤول إنه لم يتم منح أي امتياز لشركة قطر للبترول.

وأضاف المصدر أن حقل بندق مملوك مناصفةً بين إمارة أبوظبي وقطر نظراً لموقعه الجغرافي، وكانت تتم إدارته من قبل ائتلاف ياباني منذ ما يزيد على أربعة عقود حيث تم مؤخراً تمديد هذا الامتياز من قبل الحكومات المعنية من خلال اتفاق فني مع الجانب الياباني، ولم يتم أي تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري واقتصر التواصل على الجانب الياباني فقط.

كما أكد المصدر أنه لم تنشأ أي علاقة تجارية أو تواصل يذكر بين دولة الإمارات وقطر نتيجة لهذا التمديد.

ويقع الحقل النفطي البحري المشترك في مقابل إمارة أبوظبي. وكان الحقل قد اكتشف عام 1965، وبدأ ينتج النفط عام 1975. ويتم تصدير النفط الخام من حقل "البندق" إلى اليابان وأسواق آسيوية أخرى.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن #شركة_قطر_للبترول اليوم الثلاثاء أنها وقعت اتفاق امتياز مع دولة الإمارات العربية المتحدة لمواصلة تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي المشترك، وهو ما نفته #الإمارات.



وقالت قطر للبترول في بيان على موقعها الإلكتروني إنه جرى توقيع الاتفاق، مع المجلس الأعلى للبترول في #أبوظبي و #شركة_بترول_أبوظبي الوطنية (أدنوك) والشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة اليابانية.