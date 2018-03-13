وتيرة ارتفاع التضخم تتباطأ في أميركا خلال فبراير

تباطأ نمو أسعار المستهلكين في فبراير مع تراجع أسعار البنزين وتكلفة الإيجارات في #أميركا، كأحدث مؤشر على أن ارتفاع معدل #التضخم المتوقع سيكون تدريجياً.

وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.2% في الشهر الماضي بعد أن قفز 0.5% في يناير. وعلى أساس سنوي صعد المؤشر 2.2% مقارنة مع 2.1% في يناير، إذ جرى إسقاط القراءة الضعيفة من العام الماضي من الحسابات.

وبعد استبعاد الغذاء والطاقة ارتفع المؤشر 0.2% بعد أن تسارع 0.3% في يناير. وعلى أساس سنوي، لم يطرأ تغير يذكر على ما يعرف بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي عند 1.8% في فبراير.

وكان خبراء اقتصاد توقعوا ارتفاع المؤشر 0.2% في فبراير، وصعود مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بالوتيرة ذاتها.