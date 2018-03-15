أميركا.. تراجع طلبات إعانة البطالة بأطول مدة منذ 1970

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة، الأسبوع الماضي، ما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل رغم تباطؤ النمو الاقتصادي على ما يبدو في مطلع الربع الأول من العام.

وقالت وزارة العمل الأميركية، إن طلبات الإعانة الجديدة انخفضت 4 آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 226 ألفا للأسبوع المنتهي في العاشر من مارس/آذار.

وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق بانخفاض ألف طلب عن المعلن من قبل.

وانخفضت طلبات إعانة البطالة إلى 210 آلاف طلب للأسبوع المنتهي في 24 فبراير/شباط، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 1969.

ويتماشى انخفاض طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي مع توقعات خبراء الاقتصاد.

وقراءة الأسبوع الماضي هي الـ58 بعد المئة على التوالي التي تظل فيها الطلبات دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل. وتلك أطول مدة متصلة منذ 1970 عندما كانت سوق العمل أصغر.

ويرى مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن سوق العمل تقترب الآن من وضع التوظيف الكامل. وسجل معدل البطالة أدنى مستوى في 17 عاما عند 4.1 بالمئة.

وانخفض متوسط أربعة أسابيع، الذي يعتبر مؤشرا أدق لاتجاهات سوق العمل، بمقدار 750 طلبا إلى 221 ألفا و500 طلب الأسبوع الماضي.