الكومنولث: تحقيق هدف التريليون دولار لحجم التجارة صعب

قالت باتريشيا سكوتلاند، الأمين العام للكومنولث، إن من المرجح ألا تفي الرابطة، التي تضم 53 دولة، بهدف الوصول بحجم التجارة بين أعضائها إلى تريليون دولار بحلول عام 2020، ملقية باللوم في ذلك على الاقتصاد العالمي، ومتوقعة رقما عند حوالي 700 مليار دولار.

ويأتي الإعلان قبل قمة قادة حكومات الكومنولث في لندن في أبريل/نيسان والتي ستسعى لتقوية الرابطة المؤلفة في غالبيتها من مستعمرات بريطانية سابقة من بينها الهند وأستراليا وكندا.

وقالت سكوتلاند للصحافيين "النمو أبطأ بعض الشيء مما توقعنا أن يكون عليه، لأن السوق العالمية تباطأت. كنا نأمل أنه سيكون حوالي تريليون دولار بحلول 2020 - التقدير الآن هو أنه من المحتمل أن يكون حوالي 700 مليار دولار".

وكان وزراء بريطانيون قد تحدثوا في السابق عن هدف التريليون دولار مع تطلع بلدهم إلى إيجاد آفاق للتجارة بينما تستعد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت سكوتلاند إن مبادرات لتشجيع استخدام أفضل لموارد المحيطات والموارد الطبيعية الأخرى قد يكون لها تأثير إيجابي على التجارة بين دول الكومنولث.