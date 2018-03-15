ما هي أبرز آراء كودلو حول أداء الاقتصاد الأميركي؟

قال المستشار الاقتصادي القادم للبيت الأبيض، لاري كودلو، إنه يتطلع إلى أن يرى الدولار الأميركي "أقوى قليلا مما هو حاليا".

وفي مقابلة مع محطة تلفزيون "سي إن بي سي"، قال كودلو إن الدولار تراجع على مدى العام المنقضي. وأضاف قائلا "لا أريد أن أراه يهبط 10 بالمئة أخرى، على سبيل المثال".

ومضى قائلا "أود أن أرى الدولار أقوى قليلا مما هو حاليا، لكن الاستقرار هو الشيء الأساسي".

وقال لاري كودلو، وهو المدير القادم للمجلس الاقتصادي القومي للبيت الأبيض أيضاً، إن الصين جلبت على نفسها ردا قاسيا من الولايات المتحدة ودول أخرى فيما يتعلق بالتجارة.

وقال كودلو "الصين لا تتقيد بالقواعد منذ وقت طويل. أجد لزاما عليّ أن أقول كشخص لا يحب الرسوم الجمركية، أنني أعتقد أن الصين جلبت على نفسها ردا قاسيا"، مضيفا أنه يأمل أن يتصدى ائتلاف من الدول للصين في التجارة.

وقال كودلو أيضا إنه يشعر بارتياح للإعفاءات المقترحة لبعض الدول من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على واردات الصلب والألمنيوم، وإنه لا يعتقد أن تلك الرسوم ستلحق ضررا بالاقتصاد الأميركي.

وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) تحتاج إلى "إعادة تنجيد في جوانب كثيرة"، وأن الانسحاب من اتفاقية نافتا ستكون له عواقب سيئة.