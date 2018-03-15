مشروع قانون ثانٍ للضرائب في أميركا.. ما هو؟

قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الجمهوريين يعكفون على وضع مشروع قانون ثانٍ سيجعل تخفيضات ضريبة دخل الأفراد دائمة، وقد يخفض أيضا معدلات ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وأبلغ المتحدث راج شاه شبكة فوكس بيزنس التلفزيونية "نريد جعل تخفيضات ضريبة دخل الأفراد في مشروع القانون الأول دائمة. هم يتحدثون أيضا عن احتمال خفض معدل ضريبة الأرباح الرأسمالية".

وكان الرئيس الأميركي قد وقع في ديسمبر الماضي، قانون الضرائب الجديد الذي صاغه الجمهوريون والبالغة قيمته 1.5 تريليون دولار، حيث ينص قانون الضرائب الجديد على تخفيض ضريبة الشركات من 35% إلى 21%، ويخفف بشكل مؤقت عبء الضرائب على معظم الأميركيين.

وتوقع تقرير لبنك غولدمان ساكس أن تستمر سوق العمل في التحسن خلال العامين المقبلين، ليصل معدل البطالة إلى 3.3% في 2019، وهو معدل لم يحققه الاقتصاد الأميركي منذ عشرات السنوات.