السعودية..نمو حجم إنفاق المستهلكين لـ79 مليار ريال

بلغ حجم إنفاق المستهلكين في السعودية خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي نحو 78.66 مليار ريال، مسجلا نموا وصل إلى 2.3%، بما يعادل 1.79 مليار ريال، مقارنة بنحو 76.89 مليار ريال، في يناير 2017.

وبحسب تحليل، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم الإنفاق سجل ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي.

ورغم أن شهر يناير تخلله تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلا أن النمو ما زال مستمرا رغم تراجعه مقارنة بمتوسط الفترات السابقة، بحسب ما ورد في "الاقتصادية".

وبمقارنة نمو إنفاق المستهلكين مع شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، فإن الإنفاق تراجع بنحو 6.6%، حيث إن إنفاق كانون الأول (ديسمبر) كان من ضمن الشهور الأعلى خلال 2017، إذ يعود الارتفاع إلى زيادة مشتريات المستهلكين قبل تطبيق الضريبة المضافة.

يذكر أن نسبة متوسط النمو خلال الربع الرابع من العام الماضي 2017 بلغ نحو 4 في المائة، حيث وصل معدل الإنفاق نحو 237.26 مليار ريال، وبمتوسط شهري 79.08 مليار ريال.

وسجل معدل إنفاق المستهلكين في السعودية خلال العام 2017 متوسط إنفاق شهري عند 77.41 مليار ريال، وهو معدل إنفاق يقل عن المتوسط للعام 2016 والبالغ نحو 78 مليار ريال، ويعود ذلك إلى تراجع الإنفاق خلال الربع الثالث من عام 2017 الذي سجل أدني معدل إنفاق خلال العامين الماضيين.

ويأتي تحسن إنفاق المستهلكين خلال يناير الماضي، من خلال نمو عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي وكذلك المصارف بنحو 1.77 في المائة على أساس سنوي، في حين سجل نمو سلبي بنحو 2.8 في المائة على أساس شهري.

إضافة إلى عمليات نقاط البيع التي بلغت خلال كانون الثاني (يناير) الماضي نحو 70.45 مليار ريال وبنمو 35 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق والبالغة حينها 52.2 مليار ريال، في حين كان النمو سلبي مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2017) وبنحو 2.4 في المائة.



كيف توزع إنفاق المستهلكين؟

وارتفع حجم إنفاق المستهلكين على الأطعمة والمشروبات نحو 14.1 في المائة خلال كانون الثاني (يناير)، على أساس سنوي حيث بلغ نحو 2.04 مليار ريال، ويشكل الإنفاق على الأطعمة والمشروبات نحو 14.2 في المائة من إجمالي عمليات نقاط البيع خلال الفترة نفسها.

كذلك زاد الإنفاق على الترفيه بنحو 14.7 في المائة حيث بلغت مبيعات نقاط البيع نحو 722.5 مليون ريال، كذلك بلغ الإنفاق على قطاع الصحة بحسب عمليات نقاط البيع نحو 1.65 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت نحو 10 في المائة.

وسجلت مبيعات نقاط البيع خلال العام الماضي 2017 نمو بنحو 9.7 في المائة لتبلغ 200.46 مليار ريال وهي أعلى عمليات تسجلها نقاط البيع منذ البدء بالتعامل بها، فيما بلغت أعداد العمليات المنفذة نحو 708.11 مليون عملية خلال العام مقارنة بنحو 524.56 مليون عملية خلال عام 2016.