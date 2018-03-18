بدء توطين منافذ تأجير السيارات..و21 ألف وظيفة للسعوديين

كشف المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل توفير 21 ألف فرصة عمل في قطاع توطين منافذ تأجير السيارات للسعوديين الذي يبدأ تطبيقه اليوم (الأحد).

وأوضح أباالخيل أن المهن المشمولة بقرار #توطين منافذ تأجير السيارات هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم، مبيناً أن منظومة العمل تقدم الدعم في مجالات عدة، منها التدريب والتأهيل اللازمان للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة "دروب"، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب الراغبين في العمل الريادي الحر، بحسب ما ورد في "عكاظ".

إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة، لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل ( #طاقات )، وتقديم الدعم في مجال التفتيش، ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج "التوطين الموجّه".

ولفت أبا الخيل إلى أن فرق التفتيش المشتركة سترصد على المنشآت المخالفة غرامات مالية تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على #السعوديين ، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة، وذلك بعد تطبيق القرار.

وأتاح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" من خلال برنامج "دروب" للتدريب الإلكتروني 7 دورات تأهيلية تدريبية إلكترونية مجانية لراغبي العمل في منافذ تأجير السيارات أمام الشباب السعودي؛ للالتحاق بالعمل في منافذ تأجير السيارات، وهي: مبادئ العمل في خدمة العملاء، والاحترافية في خدمة عملاء مكاتب تأجير السيارات، والتعامل مع حاجات العملاء، وأساسيات التواصل المميز، وإدارة بيانات العملاء، والتعامل مع المواقف الصعبة، وإتقان عملية البيع.