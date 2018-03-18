بيتكوين تهوي 40% منذ بداية العام الحالي.. لماذا؟

تكبدت عملة البتكوين خسائر بنحو 40% منذ بداية العام، وذلك بعد ارتفاعات وصلت إلى 1300% خلال العام الماضي.

وتأتي هذه الخسائر إثر توجه شركات التكنولوجيا العالمية الى فرض قوانين صارمة على قطاع العملات المشفرة في ظل تفاقم القلق حيال الإعلانات المزيفة.

وقررت شركة غوغل الأسبوع الماضي إيقاف نشر أي إعلانات عن العملات المشفرة أو عن الطروحات الأولية لهذه العملات، اعتبارا من يونيو المقبل، ليشمل القرار أي إعلانات تتعلق بمحافظ العملات المشفرة ومنصات تداولها.

وتسببت هذه الأخبار في هبوط البتكوين 10% خلال جلسة الثلاثاء الماضي يوم صدور القرار، لتواصل تكبدها خسائر فاقت ستة عشرة في المئة حتى الآن.

وأكدت غوغل أنه ينبغي على الشركات الراغبة في ترويج هذه المنتجات، أن تكون مسجلة لدى الجهات المعنية، علما أن غوغل تعمل على تحديث قواعدها الخاصة بالإعلانات لتشمل العديد من المنتجات والخدمات المالية التي لا تخضع لرقابة الجهات الرسمية.

وتبعت غوغل، خطى شركة فيسبوك، التي قد اتخذت قرارات مطلع العام، بمنع إعلانات العملات المشفرة مثل البتكوين، كما يستعد موقع تويتر اتخاذ إجراءات مماثلة.

وازداد اهتمام المستثمرين بالعملات المشفرة بشكل كبير العام الماضي، ما نتج عنه ازدياد الإعلانات عبر الإنترنت التي تشجع الاستثمار على هذه العملات، وذلك من قبل الشركات التي تسعى الى تحصيل الأموال من الطروحات الأولية للعملات المشفرة.

ويتوالى صدور التحذيرات من قبل المنظمين حول مخاطر الاستثمار في العملات المشفرة، وجاء آخرها من البنك المركزي الألماني الذي شدد على ضرورة دراسة تنظيم هذه العملات من أجل حماية المستهلكين، مع الإقرار بأن العملات المشفرة لا تهدد الاستقرار المالي في الوقت الحالي.