الصندوق السعودي سيستثمر بأكبر شركة لاستقطاب المواهب

كشفت صحيفة The Wallstreet Journal عن خطط #صندوق_الاستثمارات_العامة السعودي لشراء نحو 10% في شركة Endeavor الأميركية مقابل 400 مليون دولار.

وتعد Endeavor أكبر وكالة لاستقطاب المواهب في العالم، وتتضمن لائحة عملائها شخصيات عالمية من بينها Oprah Winfrey وDwayne Johnson وSerena Williams.

وتتهافت شركات الترفيه العالمية بدخول #السوق_السعودية، وذلك بعد إعلان المملكة عن خططها لتوسعة قطاعها الترفيهي، حيث تعتزم AMC Entertainment القابضة بناء دور #سينما في #السعودية مع سلسلة Vue Entertainment الأوروبية و iPic Entertainment.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن قبل أيام عن استثمار 400 مليون دولار في شركة #ماجك_ليب.

وأكد المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، ياسر بن عثمان الرميان، في وقت سابق أن صندوق الاستثمارات السعودي ضخ 70 مليار ريال بـ2017.

يذكر أن "ماجك ليب" تُعد شركة رائدة عالمياً متخصصة في تطوير تكنولوجيا تقنيات الواقع الافتراضي، ومن المتوقع أن تطلق الشركة الجيل الأول من منتجاتها خلال العام 2018.

400 مليار دولار أصول في 2020

كان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن عن نيته زيادة أصوله إلى 1.5 تريليون ريال، أي 400 مليار دولار في 2020.

من جهة أخرى، أكد صندوق الاستثمارات العامة أنه يستهدف زيادة العائد على حقوق المساهمين ما بين 4 إلى 5% من 3% حالياً، كما يسعى برنامج صندوق الاستثمارات العامة لخلق 20 ألف وظيفة بحلول 2020.

وكان الرميان، قد كشف أن الصندوق يستهدف عوائد سنوية في نطاق 3 إلى 9% لكل محافظه في المدى الطويل.

وأضاف أن بعض الأصول قد تحقق عوائد سنوية أكثر من 10%، لافتاً إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يقيس أداءه بالمقارنة مع عدد من الصناديق الأخرى.

وفي سياق متصل، قال مدير صندوق الاستثمارات العامة إن الصندوق يدير حالياً أصولا بنحو 230 مليار دولار.