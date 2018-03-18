5 أيام تفصل عن فرض الرسوم.. فهل يتراجع ترمب عن قراره؟

ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب يتفاوض مع عدد من الدول لتقديم إعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم.

وكانت واشنطن قد فرضت رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألمنيوم.

وقد تم بالفعل منح إعفاء كندا والمكسيك من هذه الرسوم وتسعى دول أخرى للحصول على هذا الإعفاء وسيبدأ سريان قرار الرسوم في الـ23 من الشهر الحالي.

وطالبت اليابان والاتحاد الأوروبي واشنطن بالإعفاء من الرسوم بل هددت الأخيرة أنها ستفرض رسوما قدرها 25% على مجموعة واسعة من المنتجات الأميركية.

من جهة أخرى، تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى فرض رسوم جمركية على واردات من الصين بقيمة 60 مليار دولار، وستستهدف قطاعي التكنولوجيا والاتصالات، وذلك حسب ما قاله مصدر ناقش المسألة مع البيت الأبيض.

وذكرت صحيفة بوليتيكو في وقت سابق، أن ترمب رفض مقترحات لرسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 30 مليار دولار.

وقال المصدر إن الرسوم الجمركية لن تقتصر على معدات التكنولوجيا والاتصالات.

وتسجل الصين فائضا قدره 370 مليار دولار في تجارتها مع الولايات المتحدة، وحثت إدارة ترمب أكبر مستشار اقتصادي للرئيس الصيني شي جين بينغ والذي زار واشنطن مؤخرا، على إيجاد وسائل لخفض ذلك الرقم.