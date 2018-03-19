تراجع عجز الموازنة المصرية لـ4.2% بالنصف الأول

قالت وزارة التخطيط المصرية الاثنين في بيان صحافي إن عجز الموازنة تراجع إلى 4.2% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018 مقارنة مع 5%، قبل عام.



وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من يوليو وتنتهي آخر يونيو من العام التالي.



وكانت وزارة المالية أعلنت في يناير أن عجز #الموازنة بلغ 4.4%، في النصف الأول من 2017-2018.



وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 10.9%، من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع 12.5%، في السنة المالية السابقة.



وتستهدف #مصر الوصول بالعجز في السنة المالية 2017-2018 إلى نحو9.6-9.8%.



وتنفذ الحكومة المصرية برنامج #إصلاح_اقتصادي منذ عام 2016 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.



ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.