تطور صارخ.. أميركا تبدي قلقا من عمل "التجارة العالمية"!

قال مدير عام منظمة التجارة العالمية روبيرتو أزيفيدو إن الولايات المتحدة أبدت قلقا من آلية عمل المنظمة وطالبت بإصلاحات.

وأضاف أزيفيدو، متحدثا للصحفيين، أن بيئة التجارة العالمية محفوفة بالمخاطر وأن المنظمة سعت لإجراء حوار "مفتوح وصادق" مع أعضائها نظمته في نيودلهي.

وتابع "هذه لحظة نواجه فيها تحديات كثيرة داخل المنظمة وخارجها".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد انتقدت العام الماضي منظمة التجارة العالمية، معتبرة أنها عاجزة عن منع ممارسات تجارية غير نزيهة.

وتوعدت باعتماد نهج "أكثر تشددا" للدفاع عن المصالح الأميركية، قد يتضمن إجراءات رد جمركية، وفق ما جاء في وثيقة رسمية. وهذا ما حدث بالفعل، عندما أقر ترمب الأسبوع الماضي فرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم.