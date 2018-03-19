محمد بن سلمان يعد بمساواة الأجور بين الرجال والنساء

شدد ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان على أهمية الإجراءات التي اتخذتها المملكة في ما يخص #قضايا_الفساد، مشيراً إلى أنها تأتي وفقاً للقوانين القائمة والمنشورة.

وقال ولي العهد في مقابلة مع قناة CBS الأميركية وضمن برنامج 60 MINUTES إن الأموال التي تم جمعها تجاوزت الـ100 مليار دولار، مؤكداً أن الهدف الرئيسي وراء هذه الإجراءات هو عدم جمع الأموال بل معاقبة الفاسدين، وإرسال إشارة واضحة أن لا أحد فوق عدالة القانون والمطالبة.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان أنه يتم العمل على مبادرات سيتم إطلاقها على المدى القريب، من شأنها تفعيل أنظمة لضمان #المساواة_في_الأجور_بين الرجال_والنساء.

وعندما سئل حول #قيادة_المرأة للسيارات في المملكة، أشار ولي العهد إلى أنه تم تأسيس معاهد لتعليم القيادة، سيتم افتتاحها قريباً، مؤكداً انتهاء مرحلة الصعوبات بالنسبة للمرأة.