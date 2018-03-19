45 اتحادا تجاريا يعترضون على فرض تعريفات على الصين

حث 45 اتحادا تجاريا تمثل بعضا من أكبر شركات الولايات المتحدة الرئيس دونالد ترمب على عدم فرض تعريفات جمركية على الصين وحذرته من أن ذلك سيكون"ضارا بشكل خاص " بالاقتصاد والمستهلكين الأميركيين.



وقالت الاتحادات في رسالة بعثت بها لترمب إن التعريفات المحتملة على الصين سترفع أسعار السلع الاستهلاكية وتقضى على الوظائف وستدفع الأسواق المالية إلى الهبوط.



وتمثل هذه الرسالة أحدث تطور في شقاق متصاعد بين ترمب وقطاع الأعمال بشأن السياسات التجارية مع بدء الرئيس اتخاذ خطوات أكثر جرأة يقول إنها ضرورية لحماية الصناعة المحلية.



وقالت الاتحادات "نحث الإدارة على عدم فرض تعريفات والعمل مع قطاع الأعمال لإيجاد حل فعال ولكن مدروس للسياسات والممارسات التجارية الحمائية الصينية يحمي الوظائف الأميركية والقدرة على المنافسة.



"التعريفات ستكون ضارة بشكل خاص".



ودعت هذه الجماعات ترمب إلى العمل مع الحلفاء التجاريين للضغط من أجل إحداث تغييرات في السياسات الصينية. وأضافت أنه على الرغم من المخاوف الشديدة التي تساورها بشأن موقف الصين من التجارة فإن فرض الولايات المتحدة تعريفات بشكل أحادي لن يؤدي إلا إلى فصل البلاد عن الحلفاء وتشجيعهم على أن يحلوا محل الشركات الأميركية في الصين عندما ترد بكين على هذا الإجراء.



ويقال إن إدارة ترمب تعد تعريفات ضد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنتجات الاستهلاكية الصينية في محاولة لفرض تغييرات في أساليب الصين فيما يتعلق بالملكية الفكرية والاستثمار.



وكان ترمب قد أعلن في الآونة الأخيرة خططا لفرض تعريفات جمركية على واردات معينة من الصلب والألمونيوم على الرغم من اعتراض بعض قطاعات الأعمال.