السعودية توقع اتفاقية ترفيه مع الرابطة الدولية بأميركا

وافق مجلس الوزراء السعودي على مشروع اتفاقية في #مجال_الترفيه بين الهيئة العامة للترفيه في السعودية والرابطة الدولية لمدن الملاهي "إيابا" في الولايات المتحدة الأميركية.

وتعد الرابطة الدولية #لمدن_الملاهي ومناطق الجذب السياحي أشهر رابطة تجمع بين المستثمرين والموردين في #قطاع_الترفيه. وتكرس الرابطة جهودها في المحافظة وتطوير هذه الصناعة في الولايات المتحدة والأسواق الناشئة.

وتمثل الرابطة التي تأسست عام 1918 مرافق ومزودي خدمة وأعضاء في 97 بلداً، وتضم متخصصين من مدن الملاهي ومدن الألعاب والوجهات الترفيهية ومراكز الترفيه العائلي والمتاحف ومراكز العلوم والحدائق والمنتجعات المائية وحدائق الحيوانات وأحواض الأسماك.

وافتتحت رابطة "إيابا" مقر إقليمي لها في دبي لخدمة منطقة الشرق الأوسط في سبتمبر عام 2017.