60 ثانية..تختصر رحلة محمد بن سلمان "التاريخية" لأميركا

تستقبل واشنطن، اليوم، ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان في زيارته الأولى منذ تعيينه ولياً للعهد.

وينتظر أن تشهد الزيارة، التي ستستمر لمدة أسبوعين، عقد سلسلة لقاءات، سيكون أولها استقبال الرئيس الأميركي في #البيت_الأبيض، إضافة للقاءات قادة كبريات الشركات العالمية، منها غوغل وأبل وفيسبوك وأوبر ومايكروسوفت.

ويكاد جدول لقاءات ولي العهد السعودي لا يستثني أحداً في عالم السياسة والاقتصاد والمجتمع، حيث سيلتقي أبرز الأسماء في صناعة السينما لتشجيع الاستثمارات في #السعودية.

"العربية.نت" أعدت فيديو يظهر أبرز محطات زيارة الأمير محمد بن سلمان لأميركا، وجدول أعماله.