الكويت تستعد لبناء مدينة صناعية بـ 6.6 مليار دولار

أكد مدير عام الهيئة العامة للصناعة في الكويت، عبد الكريم تقي، أنه يتم اعادة هيكلة القطاع الصناعي لخلق مدن متكاملة الخدمات من بينها مدينة الشدادية، وهي مدينة صناعية متكاملة ومدينة النعايم وهي مدينة صناعية ذكية، ستكون متاحة للاستثمار الأجنبي عبر هيئة تشجيع الاستثمار.

وأوضح تقي في مقابلة مع "العربية" على هامش منتدى استثمر في الكويت، أن إعادة هيكلة القطاع الصناعي تتضمن تحديث البنى التحتية حسب الأطر العالمية، مع استهداف قطاعات البتروكيماويات والأغذية والطاقة البديلة.

وأوضح أن "النعايم" ستكون أول مدينة ذكية تستخدم الطاقة البديلة وتستهدف صناعات الجيل الرابع من الصناعات يشمل الروبوتات وتكنولوجيا النانو والطباعة ثلاثية الأبعاد.

وحول مدينة النعايم أيضاً، قال تقي لرويترز إن الكويت تستعد لبناء مدينة صناعية متكاملة بتكلفة 6.6 مليار دولار منها 6 مليارات دولار بمشاركة من القطاع الخاص.

وأوضح أن الحكومة ستضطلع بتشييد البنية التحتية بكلفة 600 مليون دولار وأن القطاع الخاص والمستثمرين سيبنون المرافق والمنشآت.

وقال "الحكومة لن تكون مشغلا للمدينة وإنما منظما، والقطاع الخاص سيكون له النصيب الأكبر."

وأضاف أن المدينة الجديدة "النعايم" التي ستقام على بعد 70 كيلومترا إلى الغرب من مدينة الكويت ستستوعب 50 ألف نسمة وأن العائد السنوي المتوقع لها 90 مليون دينار للقطاع الصناعي وحده. وستبلغ مساحتها 6 كيلومترات مربعة.

تعكف الكويت على خطط ومبادرات تهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد في إطار مساع لتنويع موارده بدلا من الاعتماد على النفط والدعم الحكومي السخي للمواطنين.