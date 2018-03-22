أظهرت بيانات رسمية الخميس استقرار التضخم السنوي في المغرب عند 1.8 % في فبراير دون تغير عن يناير.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط في بيان إن أسعار المواد الغذائية زادت 1.7 % والمواد الغير الغذائية 1.5 %.
واستقرت أسعار المواصلات بينما ارتفعت تكاليف المواد والخدمات الأخرى 6.5 %.
وقالت المندوبية "مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر فبراير 2018 انخفاضا 0.4%، بالمقارنة مع شهر يناير 2018 وارتفاعا 0.7%، بالمقارنة مع شهر فبراير 2017".
أطلق المغرب مطلع العام نظاما مرنا لسعر صرف الدرهم ويقول محللون إنه قد يؤثر على أسعار التضخم في المدى الطويل.
استقرار التضخم في المغرب عند 1.8% في فبراير
أظهرت بيانات رسمية الخميس استقرار التضخم السنوي في المغرب عند 1.8 % في فبراير دون تغير عن يناير.