استقرار التضخم في المغرب عند 1.8% في فبراير

أظهرت بيانات رسمية الخميس استقرار التضخم السنوي في المغرب عند 1.8 % في فبراير دون تغير عن يناير.



وقالت المندوبية السامية للتخطيط في بيان إن أسعار المواد الغذائية زادت 1.7 % والمواد الغير الغذائية 1.5 %.



واستقرت أسعار المواصلات بينما ارتفعت تكاليف المواد والخدمات الأخرى 6.5 %.



وقالت المندوبية "مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر فبراير 2018 انخفاضا 0.4%، بالمقارنة مع شهر يناير 2018 وارتفاعا 0.7%، بالمقارنة مع شهر فبراير 2017".



أطلق المغرب مطلع العام نظاما مرنا لسعر صرف الدرهم ويقول محللون إنه قد يؤثر على أسعار التضخم في المدى الطويل.