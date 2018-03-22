الكويت.. مدن ترفيهية جديدة بشراكات استراتيجية عالمية

قال الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية في الكويت عبد الوهاب المرزوق إن الشركة، التي تدير أملاك الدولة في قطاعات الترفيه والسياحة، تجري عملية تطوير شاملة لكل المرافق السياحية، وتعتزم إطلاق مدن ترفيهية جديدة حيث تم التعاون مع شركات عالمية لبحث الجدوى الاقتصادية لهذه المدن.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" على هامش ملتقى الكويت للاستثمار أن "المشروعات السياحية" تجري تغييرا جذريا لكل المرافق الترفيهية بالكويت الأمر الذي سيوجد مدن ترفيهية جديدة بشراكات استراتيجية عالمية.

وأضاف أن المشروعات السياحية في الكويت لن تنافس مشاريع السياحة السعودية والإماراتية، وإنما نركز على السياحة الداخلية للكويتيين والمقيمين.