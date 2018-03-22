ترمب يتجه لإعلان عقوبات اقتصادية تستهدف الصين اليوم

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستعد الخميس للكشف عن عقوبات ضد الصين المتهمة بسرقة الملكية الفكرية للشركات الأميركية.

وصرح المتحدث راج شاه لوكالة فرانس برس "سيعلن الرئيس عن الإجراءات التي قرر اتخاذها بناء على البند 301 من قانون التجارة حول جهود تقودها الدولة الصينية لسرقة التكنولوجيا الأميركية والملكية الفكرية".

وينوي الرئيس الأميركي الذي يريد محاربة العجز التجاري الذي يدمر في رأيه الوظائف والشركات الأميركية، فرض رسوم جمركية على بكين، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وكان ترمب فرض نهاية كانون الثاني رسوما حمائية على الألواح الشمسية المستوردة من الصين.

وارتفعت واردات السلع الصينية إلى الولايات المتحدة إلى 505 مليارات دولار في 2017 والعجز التجاري إلى 375 مليار دولار.

وستطال الرسوم المزمع فرضها خصوصا قطاعي التكنولوجيا والاتصالات.

وحذرت الصين الخميس من أن الجميع سيتضررون في حال إطلاق ترمب حربا تجارية، ملوحة باحتمال اتخاذ اجراءات مضادة.

وأعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلاده ستعتمد "بالتأكيد ردا مناسبا وضروريا" إذا ما فرضت الولايات المتحدة إجراءات تجارية ضدها.