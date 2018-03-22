ترمب يعفي 7 شركاء تجاريين من الرسوم.. من هم؟

كشف الممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر، إن الرئيس دونالد #ترمب لن يطبق رسوم واردات الصلب والألمنيوم الجديدة على الاتحاد الأوروبي و6 شركاء تجاريين آخرين يتفاوضون حاليا على إعفاءات.

وأبلغ لايتهايزر لجنة في مجلس الشيوخ اليوم الخميس "الفكرة التي لدى الرئيس هي أنه، بناء على مجموعة معايير محددة، ينبغي استثناء بعض الدول"، بحسب ما ورد في "رويترز".

وتابع "هناك دول نتفاوض معها ليصبح السؤال الواضح الذي تفكرون به، كمسألة تجارية، هو كيف يمكن تطبيق هذا الأمر. لذا فإن ما قرره هو وقف فرض الرسوم فيما يخص تلك الدول".

وقال إن ذلك الإعفاء سيشمل كندا والمكسيك وأوروبا واستراليا والأرجنتين والبرازيل وكوريا الجنوبية.

وفقًا لبيانات وزارة التجارة الأميركية للعام 2017 فإن البلدان العشرة الأولى المصدرة للصلب هي كندا 15,6% بقيمة 5,2 مليار دولار والبرازيل 9,1% (3 مليار) وكوريا الجنوبية 8,3% (2,8 مليار) وروسيا 8% (2,7 مليار) والمكسيك 7,1% (2,4 مليار) واليابان 4,8% (1,6 مليار) وألمانيا 4,6% (1,5 مليار) وتركيا 3,7% (1,2 مليار) وتايوان 3,7% (1,2 مليار) وجنوب إفريقيا 2,9% (982 مليار).