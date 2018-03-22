خطة مصرية لتطوير التعليم بتكنولوجيا المعلومات والاتصال

أكد وزير التربية والتعليم الفني بمصر، الدكتور طارق شوقي، أن التكنولوجيا أصبحت القاسم المشترك لتطوير العملية التعليمية في مصر، خاصة في ظل وجود قرابة 20 مليون تلميذ في مصر ما بين تعليم ابتدائي وإعدادي وثانوي.

وأضاف في اللقاء الثاني لمبادرة Meet The Government الذي تنظمه اتصال "نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استراتيجية تطوير التعليم في مصر تستهدف التركيز على التعلم ومساعدة الطلاب على التفكير والابتكار وليس الحفظ والتلقين، خاصة وأن تعداد سكان مصر يزيد بمعدل يومي.

وأوضح أن التعليم يعتبر المشكلة الرئيسية في البلاد خاصة وأن مشاكله في مصر لا تنحصر فقط على التعليم بل تمتد إلى 1.7 مليون موظف في وزارة التربية والتعليم ويستغرق حل مشاكل المعلمين أكثر من 70% من الوقت لحل المشاكل الإدارية وغيرها.

وأشار "شوقي" إلى أن التعليم الابتدائي يضم 10 ملايين تلميذ، والإعدادي 5 ملايين تلميذ، إضافة إلى 1.4 مليون طالب بالتعليم الثانوي، وينقسم بين تعليم عام وأزهري، مؤكداً أن مصر جاءت في المرتبة الـ 139 في مؤشرات Economic Fourm كما أن اولياء الأمور بمصر أصبحوا يبحثون عن الشهادة فقط دون التركيز على مهارات التعليم واكتساب الخبرات .

وأوضح أن التعليم في مصر أصبح يفرز خريجين غير مؤهلين لسوق العمل، وأصبح الشغل الشاغل لأولياء الأمور هو ايجاد مقعد لأبنائهم في الجامعة، فلدينا سنوياً 1.5 مليون خريج لسوق العمل وهم غير متعلمين، مشيرا إلى أنه للقضاء على مشكلة التعليم تحتاج الوزارة إلى بناء 265 ألف فصل دراسي والاهتمام بالمخرجات التعليمية.

وأشار إلى أن المهارات التي يتم تدريسها للطلاب اليوم ليس لا علاقة من قريب أو بعيد بما يدرسه الطلاب في المدارس ولذلك نحتاج إلى بنية تحتية لقطاع الاتصالات يمكن الاعتماد عليها للتحول إلى أنظمة التعليم الرقمية، بما يتطلب زيادة مهارات المدرسين وتدريبهم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاتجاه إلى البحث واستخدام بنوك المعرفة في الحصول عل المعلومة وتوصيلها للطلاب.

ولفت الوزير المصري إلى أن وزارته انتهت من المرحلة الأولى من مشروع "المعلمون أولا " والذي تم فيه تدريب 17 ألف معلم ونطمح في الوصول به إلى 500 ألف معلم خلال الفترة المقبلة، حيث كان المعلمون في السابق يلجأون للتدريب بهدف الترقي فقط دون رفع مهاراتهم التعليمية وهو ما بدأنا نركز عليه اليوم.

وتابع: "نحاول أن نبني نظاماً تعليمياً يدفع البلاد إلى الأمام من خلال الاهتمام بمنظومة تعليم جديدة تعتمد على الابداع والابتكار من خلال مشروع استخدام التابلت في المدارس بهدف استعادة التعلم في التعليم المصري، إضافة إلى تغيير فلسفة وزارة التربية والتعليم من بيروقراطية عميقة إلى وزارة تقنية علمية بالمقاييس العالمية، بحيث تقدم خدمة متميزة للطلاب، والاستغلال الأمثل لتقنيات الاتصالات والمعلومات في مختلف مراحل التعليم، وتدشين مكتبة إلكترونية من عناصر التعلم والاستغناء عن الكتاب الأوحد.