محمد بن سلمان يلتقي رؤساء عدد من الشركات الكبرى بواشنطن

التقى ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان في مقر إقامته بـ #واشنطن أمس الخميس رؤساء عدد من الشركات الكبرى، حيث التقى برؤساء كل من #بوينغ، و #ريثيون ، و #لوكهيد_مارتن ، و #جينرال_داينامكس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وتطرق اللقاء إلى أوجه التعاون على كافة المستويات، بما فيها سبل تنمية التعاون التجاري وتطوير التقنية بين المملكه والولايات المتحدة الأميركية، وكذلك استعراض عدد من المبادرات في مختلف المجالات.

يذكر أن زيارة ولي العهد السعودي إلى أميركا تشمل موضوعات عدة للبحث مع الإدارة الأميركية، سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية.