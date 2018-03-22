هيئة الطيران تمنح أول ترخيص لشركة سعودية بالطيران الخاص

سلم مساعد رئيس #هيئة_الطيران_المدني لمعايير الطيران ياسر بن منصور المعيوف شركة سكاي برايم للخدمات الجوية الرخصة التشغيلية لمزودي الخدمات الأرضية تحت الجزء 151 من لوائح الهيئة العامة للطيران المدني، كأول شركة سعودية في الطيران الخاص تحصل على ترخيص تشغيل الخدمات الأرضية.

جاء ذلك خلال تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في قطاع معايير الطيران برنامجًا توعويًّا للسلامة الأرضية، مؤخرًا في الرياض، بحسب ما ورد في بيان لهيئة الطيران المدني السعودي، حصلت "العربية.نت" على نسخة منه.

وقد قامت إدارة عمليات الخدمات الأرضية بالهيئة خلال الملتقى بعمل تقييم واختبار تحريري لـ (26) من مديري محطات الشركة السعودية للخدمات الأرضية في مطارات المملكة، وذلك بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للهيئة رقم (GACARS 151) والتي تتضمن ترخيص مزودي الخدمات الأرضية بمطارات المملكة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني.

وفي هذا السياق، أكد المعيوف قيام الهيئة باختبار مديري محطات #الشركة_السعودية_للخدمات_الأرضية بالمطارات، وذلك بهدف تطبيق اللوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني (GACARS 151& 68) والتأكد من تأهيل مناصب مديري محطات الشركة السعودية للخدمات الأرضية بمطارات المملكة ورفع مستوى السلامة التشغيلية لمقدمي الخدمات الأرضية بالمطارات.