كيف استقبلت بكين إجراءات ترمب الحمائية ضدها؟

قالت السفارة الصينية في واشنطن إن الصين "تشعر بخيبة أمل قوية" إزاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إطلاق عقوبات تجارية ضد بكين لكنها لن تهرب من حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وأضافت السفارة قائلة في بيان "إذا بادرت الولايات المتحدة إلى حرب تجارية، فإن الصين ستقاتل إلى النهاية للدفاع عن مصالحها المشروعة باستخدام كل الإجراءات الضرورية".

وأطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إجراءات تجارية ضد الصين أمس الخميس، قائلا إن العجز التجاري لأميركا مع بكين البالغ 504 مليارات دولار "خارج عن السيطرة"، وإن هناك مشكلة ضخمة في "سرقة الملكية الفكرية".

وقال ترمب قبل توقيع مذكرة تجارية "هذا هو العجز الأكبر لأي دولة في تاريخ عالمنا. إنه خارج عن السيطرة. لدينا وضع لسرقة هائلة للملكية الفكرية مستمر، وهو أيضا بمئات المليارات من الدولارات".

وأشار ترمب إلى إمكانية فرض رسوم على واردات صينية قد تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار في محاولة لوقف ما يعتبره منافسة غير مشروعة من جانب بكين وسرقة للملكية الفكرية، لكن ترمب حرص على القول إن الصين بلد "صديق"، مضيفا أنه يكنّ "احتراما كبيرا للرئيس شي" جينبينغ وتربطه به علاقة شخصية ممتازة.