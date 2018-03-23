مجلسا الشيوخ والنواب يقران الميزانية الأميركية

أقر أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، القانون الذي ينص على تمويل الدولة الفيدرالية بعد مساء الجمعة على الرغم من أنها لا تشمل عشرات المليارات من الدولارات التي يريدها الرئيس دونالد ترمب لتمويل بناء الجدار على الحدود المكسيكية.

وأقر مجلس النواب النص بـ256 صوتا مقابل 167 من المعارضين المحافظين والديمقراطيين خصوصا.

وبعد مجلس النواب، تبنى مجلس الشيوخ هذا القانون الذي يتضمن نفقات تبلغ 1,3 تريليون دولار بعد تسوية تم التوصل إليها على أثر مفاوضات شاقة بين الجمهوريين والديمقراطيين. وأقر مجلس الشيوخ القانون منتصف ليل الخميس- الجمعة بحصوله على 65 صوتا مقابل 32.

ومن المقرر أن يحال الملف الآن إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس دونالد ترمب الذي أكد مساعدوه أنه يدعم القانون.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس ترمب سيوقع القانون رغم عيوبه. وقال مدير الميزانية ميك مالفاني "هل هو كامل؟ لا. هل هذا ما كنا نطلبه؟ لا".

وسيخصص أكثر من نصف نفقات الحكومة للسنة المالية 2018 أكتوبر 2017-سبتمبر 2018 أي 700 مليار دولار، للدفاع الذي أضيفت لميزانيته عشرات المليارات بالمقارنة مع 2017 لشراء معدات وزيادة أجور العسكريين بنسبة 2,4%.