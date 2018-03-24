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محمد بن سلمان يستعرض مع لاغارد مبادرات رؤية 2030

المصدر: العربية.نت
الأمير محمد بن سلمان يجتمع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي
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اجتمع الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز #ولي_العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامته في واشنطن، مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي #كريستين_لاغارد.

وجرى خلال الاجتماع استعراض رؤية المملكة 2030، ومبادراتها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والتي تشمل الإصلاحات في إطار تلك الرؤية بهدف تنويع الاقتصاد السعودي، وتطوير التجارة والاستثمار أكثر في التقنية والموارد البشرية.

كما جرى استعراض العلاقات بين المملكة والصندوق، وفرص تطوير تلك العلاقة بحسب وكالة الأنباء #السعودية.

حضر الاجتماع الأمير #خالد_بن_سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى #الولايات_المتحدة والوفد الرسمي المرافق لولي العهد.

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