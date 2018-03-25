الصين تدرس إصلاحات ضريبية لتشجيع الاستثمار

تعهد وزير المالية الصيني الجديد اليوم الأحد، بمواصلة #إصلاحات_مالية تشمل تغييرا للضرائب على قطاعي الصناعة والنقل، ودعم هدف الدولة لتحقيق نمو "عالي الجودة".

جاءت تصريحات الوزير ليو كون خلال منتدى الصين للتنمية في بكين، وهي أول كلمة علنية يلقيها منذ تعيينه وزيرا للمالية الشهر الجاري.

وقال إن #الصين ستخفض مستويات #ضريبة_القيمة_المضافة لقطاعي الصناعة والنقل في 2018، وستعد مسودة تشريع لضريبة استهلاك وتطبق مراجعة أداء جديدة لإدارة الميزانية. لكنه لم يذكر تفاصيل.

ورفض ليو تلميح أحد الحاضرين إلى أن الصين لم تحرز تقدماً يذكر في تطوير اقتصاد السوق.

وقال: "ليس هناك من يفهم اقتصاد السوق أكثر من الشعب الصيني ومسؤولي الحكومة الصينية".

وأضاف ليو أن الصين ستدرس سياسة ضريبية لدعم #الاستثمار_الأجنبي في البلاد، وتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في الخارج في وقت تواجه "وضعا عولميا جديدا".