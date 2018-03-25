تعاون سعودي أميركي بـ160 مليار دولار في قطاع الاستثمار

في مساعيها لتنويع اقتصادها بين عن النفط، تشهد المملكة العربية السعودية مزيدا من الانفتاح على #الاستثمارات_الأجنبية في قطاعات مختلفة بينها قطاع الاستثمار.

فقد تم توقيع اتفاقيتين بقيمة إجمالية 160 مليار دولار، لتأسيس صندوق استثماري في التقنية بين #صندوق_الاستثمارات_العامة ومن الجانب الأميركي #سوفت_بنك يصل حجم مساهمة صندوق الاستثمارات العامة فيه إلى 45 مليار دولار من أصل 100 مليار دولار مستهدفة (50) مليار دولار منها مستهدف استثمارها في الولايات المتحدة.

وسيعزز تنويع استثمارات الصندوق في قطاعات جديدة ذات عوائد مرتفعة، إضافة إلى تعظيم أصول الصندوق وبناء شركات استراتيجية مع الشركات الواعدة.

وشملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق للاستثمار في البنية التحتية الأميركية من قبل صندوق الاستثمارات العامة وعدد من كبريات صناديق الاستثمار العالمية باستثمار مشترك يصل إلى 60 مليار دولار ويساهم في تحقيق استراتيجية الصندوق بتنويع الاستثمارات المجدية وتحقيق العوائد.

ومن المنتظر أن يوفر الاتفاق ما بين 50 إلى 100 ألف وظيفة باستثمارات تقدر بـ100 مليار دولار.