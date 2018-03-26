القطاع الخاص السعودي يعزز دور التصنيع بشراكات أميركية

سعياً لتعزيز دور #القطاع_الصناعي في #السعودية في ظل خطة توسيع مروحة مصادر دخل الاقتصاد الوطني، عمد عدد من شركات #القطاع_الخاص في المملكة إلى خلق شراكات استراتيجية، مع شركات صناعية أميركية باستثمارات يصل حجمها حتى الآن إلى 400 مليون دولار.

وقامت كل من #أرامكو و"الحقباني" والعبد الكريم، بتوقيع مذكرات مع شركات تصنيع أميركية، تشمل استثمارات في بناء مصانع بالمملكة لتصنيع التوربينات والخلايا الشمسية ومعدات توزيع الطاقة وغيرها.

ومن أبرز تلك الاتفاقيات:

- اتفاقية بين "أرامكو" وشركة #دسر و #جنرال إلكتريك الأميركية لإنتاج الجزء الساخن من التوربينات في السعودية وتصديرها فيما بعد، وذلك في مصنع مشترك يتم إنشاؤه في مدينة الدمام السعودية، حيث سيشكل المشروع ثالث أكبر مصنع للشركة الأميركية في العالم باستثمار 300 مليون دولار، والذي من المتوقع أن يخلق 770 وظيفة بحلول 2020.

- اتفاقية بين شركة #العبد_الكريم و Preformed line products PLP للتعاون لإنشاء موصلات EVH/HV وخلايا شمسية باستثمار 10 ملايين ريال.

- اتفاقية بين شركة #الحقباني وشركة Benchmark FR لإنشاء منصنع مشترك في الولايات المتحدة لتصنيع الزي العسكري السعودي المضاد للحرائق، باستثمار يصل إلى 8 ملايين ريال.

- اتفاقية بين "العبد الكريم" وشركة Hubbell للتعاون في مجال استعمالات توزيع الطاقة ومعدات التركيب.

وإلى جانب إنشاء قدرات تصنيع محلية في صناعة الطيران والصناعات العسكرية، تسعى السعودية إلى تشجيع الإنتاج الصناعي المحلي في مجالات أخرى، وقد تقرر بناء على هذا الهدف إنشاء بنك صادرات جديد برأسمال 30 مليار ريال، لتحفيز نشاط التصدير ودعم مشاريع الصناعة والتعدين في المملكة.

كما تعكف "أرامكو" من خلال برنامج #اكتفاء الذي تقوده، على تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة في إطار "رؤية 2030".

يذكر أن السعودية وقعت اتفاقيات وصفقات اقتصادية مع الولايات المتحدة تجاوزت قيمتها 400 مليار دولار.