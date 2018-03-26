انخفاض طفيف للتضخم في الإمارات خلال فبراير

انخفض معدل التضخم السنوي في الإمارات بشكل طفيف في فبراير ليبلغ 4,5% من 4,18% في يناير الذي كان أعلى مستوى منذ عام 2015.



أما على أساس شهري، فقد تراجعت أسعار المستهلكين 0,2% بعد صعودِها بـ2,17% في يناير.



حيث كانت الحكومةُ قد بدأت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير بنسبة 5%.



وقد قامت بعضُ الشركات بتخفيض أسعارِها للمحافظة على حصتها السوقية في فبراير بعد رفعها في يناير.