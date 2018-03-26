انخفض معدل التضخم السنوي في الإمارات بشكل طفيف في فبراير ليبلغ 4,5% من 4,18% في يناير الذي كان أعلى مستوى منذ عام 2015.
أما على أساس شهري، فقد تراجعت أسعار المستهلكين 0,2% بعد صعودِها بـ2,17% في يناير.
حيث كانت الحكومةُ قد بدأت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير بنسبة 5%.
وقد قامت بعضُ الشركات بتخفيض أسعارِها للمحافظة على حصتها السوقية في فبراير بعد رفعها في يناير.
انخفاض طفيف للتضخم في الإمارات خلال فبراير
انخفض معدل التضخم السنوي في الإمارات بشكل طفيف في فبراير ليبلغ 4,5% من 4,18% في يناير الذي كان أعلى مستوى منذ عام 2015.